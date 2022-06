Ex-BBB Rodrigo Mussi revela ter perdido olfato e paladar após acidente: "Não senti mais"

Rodrigo Mussi, o ex-participante do BBB 22, revelou que não sente o olfato e o paladar após o acidente de carro

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 17h26

Rodrigo Mussi(36) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao falar sobre algumas sequelas do acidente de carro que sofreu em março deste ano.

Através do Stories do Instagram, neste sábado, 4, o ex-participante do BBB 22 revelou que perdeu completamente o paladar e o olfato.

"Uma coisa que não tinha falado ainda: não estou sentindo cheiro de nada, e gosto também não. Não senti mais", confessou o gerente comercial.

Rodrigo também contou que saiu de casa pela primeira vez e estava aproveitando o dia ensolarado. "Primeira vez que de fato saio da rua, meu primeiro contato com o sol. Está bastante sol hoje, está gostoso. Vou contando para vocês", disse ele.

Conversa com Arthur Aguiar

Durante uma live, Rodrigo revelou que já entrou em contato com alguns dos participantes do Big Brother Brasil 22, incluindo o campeão da edição, Arthur Aguiar (33). Dois meses após seu acidente de carro, o ex-BBB revelou como foi sua interação com o ator.

"Eu conversei também com o Arthur. Quando tive acesso ao meu celular e as minhas redes sociais, vi as mensagens do Arthur. Conversei com ele, foi muito carinhoso comigo. Foi muito legal", contou ele.