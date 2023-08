Ex-BBB Paula Amorim expõe comentário de seguidora sobre o filho: ''É cada coisa''

Ex-BBB Paula Amorim surge com o filho, Theo, e rebate comentário de internauta sobre o bebê do relacionamento com Breno Simões

A ex-BBB Paula Amorim, que é mãe do pequeno Theo, de um aninho, fruto de seu relacionamento com o ex-brother Breno Simões, usou as redes sociais para expor um comentário de uma internauta sobre o seu filho.

No Instagram, a influenciadora digital, que terminou o BBB 18 em quarto lugar e foi a grande campeã do No Limite 5, surgiu com o bebê no colo e revelou que uma seguidora disparou que o cabelo dele estava feio e os pais deveriam cortar. "Vocês acreditam?", questionou, indignada com a mensagem que recebeu.

"Olha meu gatinho com o cabelão mais lindo. Ontem recebi uma mensagem de uma seguidora falando que tava passando da hora de cortar o cabelo do Theo, que estava muito feio. É cada coisa que tenho que ler", disse Paula nos stories na última quarta-feira, 09.

Momentos depois, a mãe coruja mostrou o pequeno se divertindo com o pai em casa e dançando. Ao exibir o pequeno andando sozinho e descendo degrau, ela disse: "O degrau é uma aventura e ele adora. Agora está mais corajoso para subir e descer em pé segurando".

Ex-BBB Paula Amorim e Breno Simões fazem festa luxuosa para Theo

A casa de Paula Amorim e Breno Simões está em festa! Os ex-participantes da edição de 2018 do Big Brother Brasil comemoraram o primeiro aniversário do filho, o pequeno Theo, com uma celebração luxuosa na temática Quatro estações. Pelas redes sociais, o casal encantou ao mostrar todos os detalhes do festão.

Paula e Breno decidiram celebrar o aniversário do primogênito pela manhã, por isso, o casal optou por servir um brunch para os convidados, com refeições do café da manhã e do almoço. Além disso, a festa contou com muitos doces personalizados e até um bolo inspirado no outono, estação em que o menino chegou ao mundo.