Ex-BBB Breno Simões encanta ao posar com o filho recém-nascido

Ex-BBB Breno Simões mostra novas fotos com o filho recém-nascido, Theo, no colo

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 13h17

O ex-BBB Breno Simões (34) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos com seu filho recém-nascido, Theo, fruto do relacionamento com a ex-BBB Paula Amorim (33). O rapaz encantou ao compartilhar novas fotos com o bebê no colo.

Nas imagens, o papai coruja apareceu segurando o filho, que estava tranquilo e fofíssimo com um look branco e enrolado em uma manta. “Ô trem bonito, sô! Eu pedi pra vir com saúde... mas, já que o papai do céu foi tão generoso assim, deixa eu agradecer por esse combo, viu? Te amo meu filho, você é o meu combustível diário, farei de tudo para ser o seu maior exemplo”, disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Breno Simões (@brenosimoes)

Nasce Theo, primeiro filho dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões:

Paula Amorim deu à luz Theo no dia 16 de junho em uma maternidade de São Paulo. Nas redes sociais, a modelo contou que começou a sentir as contrações no início da tarde e acompanhou os batimentos cardíacos do bebê. Então, a bolsa estourou às 15h40 e ela foi para a maternidade no final da tarde. O herdeiro do casal nasceu às 19h56, com 3,1 kg e 49 cm.