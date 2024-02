Esposa de Zé Vaqueiro se emociona ao ver o filho caçula fantasiado na UTI

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares se derrete ao mostrar fantasia de Carnaval do filho caçula, Arthur, que segue internado na UTI

Nesta sexta-feira, 16, Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais para compartilhar detalhes de seu Carnaval. A influenciadora digital contou que celebrou o feriado com ao lado do filho caçula, Arthur, que permanece hospitalizado desde que nasceu em julho do ano passado e foi diagnosticado com uma síndrome rara.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Ingra dividiu um registro do filho caçula vestido para a ocasião especial. O bebê apareceu usando uma roupinha fofa de pirata com direito a chapéu e colete: "O milagre de Deus existe! E você é a prova viva, meu amor. Te amo", disse ela na legenda do clique do pequeno.

Em outro registro, a esposa do artista brincou com a roupinha: “Pirata do Caribe”, ela escreveu sobre a fantasia. Vale mencionar que o bebê segue na Unidade de Terapia Intensiva desde que recebeu o diagnóstico de trissomia do cromossomo 13, também conhecida como Síndrome de Patau, uma doença genética, que compromete seu desenvolvimento.

Esposa de Zé Vaqueiro mostra o filho fantasiado para Carnaval - Reprodução/Instagram

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares também são pais de outras duas criancas, Daniel e Nicole, por isso, dividem a rotina em casa com os pequenos e as idas ao hospital. Juntos, eles acompanham o tratamento e cuidados médicos do filho caçula e compartilham as novidades sobre a saúde do herdeiro em suas redes sociais.

Esposa de Zé Vaqueiro celebra melhora no quadro do filho:

A influenciadora digital Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais na última quarta-feira, 14, para atualizar o quadro de saúde do filho caçula, Arthur, e compartilhou uma boa notícia com os seguidores. Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o nascimento, o pequeno, de cinco meses, está evoluindo a cada dia.

Para compartilhar a novidade, a esposa de Zé Vaqueiro publicou um novo registro do pequeno e escreveu: "Oi, gente, bom dia! Mudei o meu respirador. Já já eu vou pra minha casa em nome de Jesus". E completou, em tom descontraído: "E eu vou comer cuscuz no café da manhã, quem crê diz amém", escreveu a influenciadora.