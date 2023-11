Esposa de Zé Vaqueiro se derrete ao flagrar sorriso do filho caçula: “Amo”

Mulher do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares compartilha novo registro do filho caçula, Arthur, que nasceu com uma malformação congênita

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, decidiu compartilhar um novo registro de seu filho caçula com o artista, o pequeno Arthur, que nasceu com uma malformação congênita. Nesta quinta-feira, 30, a mamãe coruja se derreteu ao flagrar um sorriso do bebê, que está internado em um hospital de Fortaleza desde o seu nascimento.

Através do stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou o clique de uma visita ao pequeno, que tem apenas quatro meses de vida. No registro, o pequeno aparece dando um sorriso tímido com uma chupeta na boca, enquanto tira um cochilo: “Eu amo essa foto, acho que ele está sorrindo”, disse a mamãe coruja.

Esposa de Zé Vaqueiro se derrete por sorriso do filho - Reprodução/Instagram

Essa é uma das primeiras vezes que Ingra revela detalhes do rosto do filho ao seguidores nas redes sociais. Desde o nascimento do pequeno Arthur, que foi diagnosticado com uma malformação congênita devido à trissomia do cromossomo 13, os pais optaram por compartilhar poucos registros para resguardar a privacidade da família.

Recentemente, a influenciadora digital chegou a compartilhar um clique raro com o menino em seu colo. Na legenda, Ingra falou sobre a esperança de ver o filho ter alta hospitalar no futuro: "Meu amorzinho eu tanto orgulho dessa batalha que estamos enfrentando juntos, eu o seu pai e seus irmãos não veem a hora de poder levar você pra casa”, iniciou.

“Eu te prometo, você ainda vai viver os momentos mais lindos e felizes da sua vida ao nosso lado. Continue evoluindo, continue firme… Deus é grande e toda a sua misericórdia irá nos alcançar. Te amo meu Arthur. Somos uma família e juntos vamos além", disse Ingra ao publicar o registro com o pequeno em seus braços.

Vale lembrar que além do menino, Zé Vaqueiro e Ingra Soares também são pais de Daniel e Nicole, por isso, dividem a rotina em casa com os pequenos e as idas ao hospital para acompanhar o tratamento e cuidados médicos do filho caçula, que chegou ao mundo no dia 24 de julho deste ano, quando recebeu o diagnóstico da condição rara.

O que é a síndrome da trissomia do cromossomo 13?

O cantor Zé Vaqueiro se tornou assunto nas redes após anunciar que seu filho caçula, Arthur, está internado na Unidade de Terapia Intensiva desde o dia de seu nascimento. O bebê, que nasceu no final de julho, recebeu o diagnóstico de trissomia do cromossomo 13 e Síndrome de Patau, uma doneça genética, que compromete seu desenvolvimento.

“Nasceu Arthur, filho caçula de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, que já são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar. O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13”, a equipe de Zé Vaqueiro informou; entenda a condição do pequeno.