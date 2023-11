Esposa de Zé Vaqueiro exibe nova foto com o filho que está internado: 'Você é lindo'

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares mostra o quanto o filho Arthur já cresceu após nascer com malformação congênita

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares surpreendeu ao mostrar uma nova foto com seu filho Arthur, que está internado em um hospital de Fortaleza desde o seu nascimento. Nesta quinta-feira, 16, ela exibiu a imagem com o bebê no colo durante uma visita para ele na internação.

Na legenda, a mamãe coruja falou sobre a esperança de ver o filho ter alta hospitalar no futuro.

"Meu amorzinho eu tanto orgulho dessa batalha que estamos enfrentando juntos, eu o seu pai e seus irmãos não veem a hora de poder levar você pra casa, para o nosso lar. Eu te prometo, você ainda vai viver os momentos mais lindos e felizes da sua vida ao nosso lado. Continue evoluindo, continue firme… Deus é grande e toda a sua misericórdia irá nos alcançar. Te amo meu Arthur. Somos uma família e juntos vamos além", disse ela.

Ela também compartilhou a foto nos stories do Instagram e disse: "Uma mulher de fé vê milagres acontecer. Deus está me guiando todos os dias, me fortalecendo. Você é perfeito filho, você é lindo… Eu amo você".

Vale lembrar que Arthur nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

O que é a síndrome da trissomia do cromossomo 13?

A síndrome da trissomia do cromossomo 13 acontece quando existe uma falha genética e existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo. A anomalia costuma causar a Síndrome de Patau, que é uma malformação do sistema nervoso.

De acordo com um informativo no site do hospital Rede D'or São Luiz, a Síndrome de Patau causa alguns sintomas no bebê, como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins. Com a síndrome, a pessoa pode necessitar de acompanhamento médico ao longo de sua vida. O diagnóstico é feito ainda durante a gestação por médicos especializados.