Esposa de Zé Vaqueiro reflete sobre alimentação do filho, internado na UTI

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, compartilhou novo registro do filho caçula e refletiu sobre sua alimentação por sonda

Nesta segunda-feira, 19, Ingra Soares compartilhou mais um registro de sua rotina com o caçula, Arthur, nas redes sociais. O bebê segue hospitalizado desde seu nascimento, quando foi diagnosticado com Síndrome de Patau. Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a esposa de Zé Vaqueiro refletiu sobre a alimentação do pequeno por sonda.

"Eu declaro em nome de Jesus que você não vai mais se alimentar por sonda! Eu só paro quando conseguir! Tudo por você", disse ela ao mostrar o bebê tomando leite no hospital.

Recentemente, Ingra babou ao ver que o filho caçula já consegue tomar banho na bacia após ter uma evolução em seu quadro. "Pode parecer besteira o que eu vou falar, mas é tão lindo ver você tomando banho assim. Deus é bom o tempo todo. Eu te amo", escreveu a mulher de Zé Vaqueiro.

Arthur nasceu com malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau.O bebê, que é irmão de Daniel Martim, de 3 anos, e Nicolly, de 13, está na UTI desde o nascimento.

Ingra Soares reflete sobre alimentação de filho por sonda. Foto: Reprodução/Instagram

Esposa de Zé Vaqueiro celebra melhora no quadro de saúde do filho:

A influenciadora digital Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais na última quarta-feira, 14, para atualizar o quadro de saúde do filho caçula, Arthur, e compartilhou uma boa notícia com os seguidores. Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o nascimento, o pequeno, de cinco meses, está evoluindo a cada dia.

Para compartilhar a novidade, a esposa de Zé Vaqueiro publicou um novo registro do pequeno e escreveu: "Oi, gente, bom dia! Mudei o meu respirador. Já já eu vou pra minha casa em nome de Jesus". E completou, em tom descontraído: "E eu vou comer cuscuz no café da manhã, quem crê diz amém", escreveu a influenciadora.