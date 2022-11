Esposa de Kaká revela a história de como escolheu o nome da segunda filha

Kaká e a esposa, Carol Dias, confirmam qual é o nome da segunda filha juntos e ela revela como eles tiveram certeza da escolha

O jogador de futebol Kaká e a esposa, a influencer Carol Dias, revelaram qual é o nome da segunda filha juntos. A bebê, que nascerá em breve, vai se chamar Sarah. A revelação foi feita pelo casal em um vídeo fofo com os outros filhos – Esther, filha de Kaká e Carol Dias, e Luca e Isabella, filhos do atleta com Carol Celico.

Na legenda do post, Carol Dias contou a história de como foi feita a escolha do nome da criança. Ela contou que não imaginava que iria ter mais uma menina – já que é mãe de Esther e perdeu uma menina ainda na gestação há poucos meses. Então, ela relembrou o passo a passo até definirem o nome da herdeira.

"Nunca imaginei que seria 3 vezes mãe de menina, depois da perda que tive no começo do ano, sabia que Deus teria muito para me abençoar e não queria criar muita expectativa com o sexo do bebê, o maior desejo era por uma gestação saudável. Mas confesso que só imaginava que fosse menino, parecia impossível ter 3 meninas seguidas e mais uma vez fui bem supreendida! E logo veio o tema: “a escolha do nome", disse ela.

E continuou: "Decidi que seria “Victoria”… Depois de uma perda, esse nome parecia perfeito! Comecei a montar o enxoval com o nome “Victoria”, mas sempre que Kaká falava o nome me gerava uma incerteza… As crianças falavam “Vic”, e eu ficava com dúvida! Não sentia paz e percebi que amava o nome, mas não era o nome! Cogitei “Larah”, parecido com “Sarah”, mas não podia ser “Sarah” eu não queria usar o mesmo nome de jeito nenhum! Já tinha decretado isso! Só que dessa vez quem não gostava muito do nome era o Kaká. Então ficamos chamando ela de “a bebê” por um tempo e oramos por um nome. O tempo passava e dúvida só aumentava! Até que durante uma de suas viagens meu marido orou para que o nome fosse revelado em sonho, ele orou por isso e não me contou nada. Resultado: eu sonhei que estava em casa com as duas e chamava a bebê de Sarah".

Assim, ela descobriu sobre o sonho do marido. "Acordei do sonho chateada, eu continuava obcecada por um nome que já tinha resolvido não repetir! No mesmo dia chamei Kaká no FaceTime e contei do sonho, com muito desânimo. Ele falou empolgado: “Ah! é Sarah mesmo?!” E eu fiquei tipo 🫥? Ele contou do pedido que fez… Eu fiquei numa mistura de “uau” com “e agora?”. Só comecei a sentir paz com o nome depois de algumas semanas imaginando a Sarah e percebi que o medo de repetir estava muito mais ligado ao medo de perder o bebê de novo. A cada ultrassom que a bebê estava bem, eu ganhava mais confiança no nome. E hoje eu espero por ela, minha Sarah! Te amo filha! Já sonhamos com vc aqui entre nós, na nossa logística maluca de 4 filhos, papai está providenciando um novo carro… será um ônibus!", finalizou.

