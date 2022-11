Esposa de Juliano Cazarré se despede da família para retornar ao hospital com a caçula

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, volta ao hospital para ficar com a herdeira mais nova, Maria Guilhermina, que segue internada

Leticia Cazarré (38), esposa do ator Juliano Cazarré (41), deixou o hospital pela primeira vez em cinco meses de vida da filha mais nova para passar alguns dias com a família.

A stylist usou as redes sociais, na quarta-feira, 16, para mostrar as últimas com os quatro filhos mais velhos e o marido após passar o feriado em casa no Rio de Janeiro.

Ela retornou ao hospital em São Paulo para ficar com a caçula, Maria Guilhermina de Guadalupe, que segue internada depois de ter nascido com uma condição rara no coração, a Anomalia de Ebstein. A bebê precisou passar por algumas cirurgias desde então.

"Hora de me despedir de novo", disse ao postar foto de Juliano sentado mexendo no celular. Em seguida, ela compartilhou vídeo em momento de brincadeira com as crianças, Vicente, de 12 anos, Inácio, 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de um aninho. "Últimas horinhas reunidos antes de nos separarmos mais uma vez, sem saber quanto tempo vai levar até o reencontro", escreveu a mãe coruja.

Momentos depois, após a viagem, Leticia postou foto já no hospital, mostrando a bebê. "Do aeroporto direto para o meu tesouro", completou a bióloga.

Confira registros de Leticia Cazarré com a família:

Leticia e Juliano Cazarré completam 11 anos de casamento

O casal Letícia Cazarré e Juliano Cazarré comemorou uma data especial na sexta-feira, 11: mais um ano de casamento! A stylist fez questão de celebrar os 11 anos de união com uma linda declaração para o marido, com quem tem cinco filhos. Em seu feed no Instagram, Leticia publicou uma foto de seu casamento no civil com o famoso, que viveu o peão Alcides no remake de Pantanal, e aproveitou para se declarar ao destacar a parceria dos dois. "Não há reencontro sem separação. Estamos sempre ao lado daqueles que amamos. O amor não é o encontro dos olhares. É o encontro dos corações. Onze anos de amor, amizade, entrega e gratidão. Obrigada por ser meu bem amado, @cazarre. Nossos corações nunca estiveram tão unidos", disse Leticia.

