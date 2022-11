Juliano Cazarré e Leticia Cazarré completam 11 anos de união: ''Amor, amizade, entrega e gratidão''

Leticia Cazarré faz linda declaração ao comemorar 11 anos de casamento com o ator Juliano Cazarré, com quem tem cinco filhos

O casal Letícia Cazarré e Juliano Cazarré (42) está comemorando uma data especial nesta sexta-feira, 11: mais um ano de casamento!

Nas redes sociais, a stylist fez questão de celebrar os 11 anos de união com uma linda declaração para o marido, com quem tem cinco filhos, Vicente, de 12 anos, Inácio, 9, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de um aninho, e a caçula da família Maria Guilhermina, de apenas quatro meses de vida, que nasceu com um problema raro no coração.

Em seu feed no Instagram, Leticia publicou uma foto de seu casamento no civil com o famoso, que viveu o peão Alcides no remake de Pantanal, e aproveitou para se declarar ao destacar a parceria dos dois.

"Não há reencontro sem separação. Estamos sempre ao lado daqueles que amamos. O amor não é o encontro dos olhares. É o encontro dos corações. Onze anos de amor, amizade, entrega e gratidão. Obrigada por ser meu bem amado, @cazarre. Nossos corações nunca estiveram tão unidos", escreveu Letícia.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios ao casalzão. "Casal de verdade, que cumpre aquilo que foi falado um ao outro diante de Deus. Sejam sempre abençoados e blindados", "Inspiração de vida!", "Parabéns a vocês, lindo casal, que formaram tão bela família. Deus encha de amor e sabedoria até a eternidade", "Vocês são um exemplo de amor, dedicação e fé!", "Ah que lindeza! Parabéns! Que Deus seja sempre generoso com vocês!", desejaram.

Confira a declaração de Leticia Cazarré para Juliano Cazarré:

Leticia Cazarré atualiza sobre estado de saúde da filha mais nova

Na tarde de quinta-feira, 10, Leticia Cazarré compartilhou em suas redes sociais uma nova foto da filha caçula, Maria Guilhermina de Guadalupe. Ao dividir o clique, a mulher do ator Juliano Cazarré contou aos seguidores que a menina segue na UTI, e está "treinando para voltar a respirar sozinha". A bebê, vale lembrar, nasceu com um raro problema no coração, chamado Anomalia de Ebstein, e já passou por quatro cirurgias.

"Maria Guilhermina de Guadalupe, a bebê mais doce do mundo, continua se recuperando na UTI, agora treinando para voltar a respirar sozinha. Obrigada pelas orações constantes de todos vocês", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

