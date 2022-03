Enzo Celulari encanta ao publicar os primeiros registros com a irmã caçula, Chiara: ''Te amo''

O empresário Enzo Celulari conheceu a irmã caçula e publicou as primeiras selfies com a recém-nascida

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 20h34

Enzo Celulari (24) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar os primeiros cliques ao lado da irmã caçula, Chiara.

Nos cliques publicado no feed do Instagram nesta sexta-feira, 11, o empresário mostra a menina, fruto do relacionamento de Edson Celulari (63) e Karin Roepke (39), dormindo e se derreteu pela pequena.

"Ela me esperou pra tirar a 1ª selfie dela. Bem-vinda, princesa. Te amo, Chiara!", declarou ele na legenda da publicação.

A publicação recebeu vários elogios. "Ai meu deusoooooo", comentou Claudia Raia (55), mãe de Enzo. "Irmãos se conhecendo", escreveu Edson. "Ah! Que lindo esse encontro, Enzo!", disse Karin. "Muito amor por esse momento fofo", falou uma seguidora.

No dia 23 de fevereiro Edson Celulari explodiu o fofurômetro ao compartilhar pela primeira vez um registro da filha, Chiara, anunciando sua chegada. O ator não escondeu a emoção em admirar sua caçula, ainda na maternidade. "Nasceu Chiara, saudável e cheia de charme. Emoção e agradecimento. Vamos de mãos dadas, filha, construir o amanhã", escreveu ele na legenda da publicação.

Confira: