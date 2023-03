Emanuelle Araújo relembra gravidez na adolescência: "Foi um susto"

Emanuelle Araújo usou as redes sociais para homenagear a filha que teve com apenas 16 anos

Emanuelle Araújo (46) celebrou os 29 anos de Bruna, filha que teve no auge da adolescência. Ela tinha apenas 16 anos e vivia o início da carreira (com 15, já era cantora profissional).

"Hoje minha filha faz 29 anos! Se tornou uma mulher tão admirável. Uma psicanalista dedicadíssima à sua clínica e profundas pesquisas lacanianas. Uma companheira amorosa. Um ser humano livre e em incansável busca pela evolução. Te amo, meu amor. Sua mamãe está aqui sempre te admirando, aplaudindo, aprendendo com você e claro que produzindo bolos temáticos desde sua festinha de um ano (risos). Porque você será sempre minha Baby Bu! Viva Bubu", escreveu Emanuelle.

A atriz já contou que a gravidez não foi planejada. "Foi um susto, algo totalmente fora dos planos e com certeza gerou uma tensão. Mas me deu muita força a rápida ligação que tive com a minha filha quando ela nasceu. O fato de ser mãe me deixou muito mais forte e guerreira", disse.

Emanuelle Araújo desabafa sobre a morte da sobrinha de oito anos: “Dilacerante”

Emanuelle Araújo usou as redes sociais para desabafar sobre como tem sido os dias da família sem a presença da sobrinha, Sofia, que faleceu com apenas oito anos de idade.

A mãe da atriz, Noélia Borges, completou mais um ano de vida e ela decidiu fazer uma homenagem, no entanto, foi um dia difícil, já que a saudade da pequena ficou mais evidente.

“Mãe. Eu sei que é um aniversário triste. Tem sido dilacerante passar os dias sem Sofia. Porém, mãe, quero te contar que estes últimos meses que estive grudada ao leito dela em seus últimos suspiros, eu não vi só as chagas e dores”, iniciou ela.

“Vi a força, a energia vital, a luz e beleza de nossa Sofi. E esta beleza é ancestral. Esta beleza é sua, mãe. É da minha vó, do nosso feminino potente, unido à toda força do feminino lindo da família de Liu, minha cunhadinha e mãe tão amorosa”, escreveu.