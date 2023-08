Em meio a polêmicas, Virginia Fonseca mostra os dentinhos da filha mais nova

A influenciadora Virginia Fonseca publicou fotos de sua filha mais nova Maria Flor mostrando os dentinhos

Nesta quarta-feira, 23, Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de sua filha mais nova, Maria Flor. A influenciadora mostrou que os dentinhos da filha já estão crescendo.

A menina de 10 meses surgiu mostrando os dentinhos para as fotos da mãe e comendo frutas. Maria Flor vestia um babador rosa e esbanjou fofura nos cliques. “Flor, você não tinha o direito Flor! Totoca”, escreveu a mãe na legenda das fotos.

Nos comentários, a avó de Maria Flor, Poliana Rocha escreveu: “Flor, você é mega especial e amada”. E a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho também babou na menina: “Meu coração não aguenta tanta fofura”. A mãe de Virginia, Margareth Serrão também comentou emojis de coração.

Os seguidores de Virginia adoraram as fotos de Flor e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Meu Deus como é perfeita”, escreveu uma fã. Outro seguidor escreveu: “Ver ela me dá tanta felicidade, coisa boa”. Uma página de fãs dedicada à Virginia ainda comentou: “Como é linda! Te amo, totoca Flor”.

“Coisa mais linda”, elogiou um fã. Outra seguidora ainda escreveu: “Que amada”. “Não aguento essa fofura, eu amo”, também comentou uma admiradora de esposa de Zé Felipe e suas filhas. “Linda florzinha”, escreveu uma fã.

Porém, esses elogios não foram vistos nesta segunda-feira, 21. Virginia publicou uma série de fotos da filha mais velha, Maria Alice. Os fãs não gostaram da publicação e argumentaram que a influenciadora dá muito destaque para a filha mais velha, e não para a mais nova.

E esta não foi a única polêmica envolvendo Virginia. Na terça-feira,22, um vídeo de Virginia nos bastidores viralizou negativamente. No vídeo, a loira ficava incomodada ao provar roupas. Gente, que coisa ridícula. Gente, na moral… não gosto. Olha, não me sinto. Vocês devem estar zoando com a minha cara", declara ela na frente do espelho ao lado dos profissionais.

Perrengue!

Ainda sobre Virginia e sua família, é possível eles passem um perrengue em breve. Isso porque, a casa que estão construindo ainda não foi finalizada e o contrato de aluguel da atual casa deles está para vencer.

“Não [vou mudar], queria muito mudar, estávamos com planos de passar o natal na nossa casa nova, só que não vai ficar pronta. Só vai ficar pronta ano que vem, então nesse ano ainda não”, disse a influenciadora em seu peffil nas redes sociais.