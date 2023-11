Eliezer se encanta com a evolução de sua filha Lua Di Felice: "Não desiste"

Em novo vídeo, Eliezer se encanta com a evolução de sua filha de 7 meses, Lua Di Felice, que está aprendendo a fazer algumas coisas sozinha; confira!

A pequena Lua Di Felice, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, está a cada dia aprendendo coisas novas. Com apenas 7 meses, a pequena está passando pelas etapas de começar a se locomover sozinha e se prepara para começar a andar. E seu papai babão está encantado com sua evolução.

Nos stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 23, o influenciador digital compartilhou um momento que dividiu com a filha durante a tarde e se derreteu com o quanto ela está crescendo. Eli surgiu brincando com Lua no chão de casa e mostrou a bebê tentando se sentar sozinha.

Com um pouco de dificuldade, mas sem desistir, a fofura consegue se virar e se sentar sem a ajuda do paizão. "Deixa eu mostrar, não vou deixar ela ver que eu tô filmando. Olha, ela já senta sozinha, já vira sozinha e já engatinha sozinha. Vai meu amor, você consegue. Ela não desiste", disse Eli.

Ao conseguir seu objetivo, Lua começa a bater palmas e dá um sorrisão para a câmera. Animado, o ex-BBB comemora a conquista e se diverte com o momento. "Isso meu amor! Parabéns minha princesa", disse o papai.

Confira o vídeo:

Viih Tube encanta ao detalhar a alimentação da filha, Lua

Além de celebrar as conquista de sua pequena, Viih Tube e Eliezer cuidam para que ela tenha a melhor qualidade de vida. Na última quarta-feira, 22, a ex-BBB 21 compartilhou detalhes da alimentação de Lua com seus seguidores. Com isso, ela rebateu os comentários sobre o pesa da bebê, revelando os hábitos saudáveis com acompanhamento de profissionais especializados.

Em seu Instagram, a influenciadora digital detalhou toda a rotina com a pequena. Com um vídeo, Viih mostrou os alimentos que sua filha come ao longo do dia, com a adição de grãos, proteínas, verduras, frutas, além da sua mamadeira de leite.

A mamãe ainda fez questão de evidenciar que respeita a saciedade da pequena e que segue o método de introdução mista e que dá alimentos na mãozinha da bebê conforme se sente segura para que ela não corra o risco de engasgar. Por fim, ela contou que a pequena bebe bastante água ao longo do dia.

“Tudo que a lua come em 1 dia com 7 meses. Eu acho que minha filha come SUPER bem, e isso é ótimo! Quanto mais ela comer do que mamar, melhor pra ela! Mas lembrando que até 1 ano, ainda é uma introdução e tudo bem o bebê mais mamar que comer! Ela passa com a nutricionista e está tudo perfeito! Como é aí com seu neném?”, Viih legendou a publicação.