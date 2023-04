Eliezer exibe Viih Tube ao lado da filha durante banho de luz

Ex-BBB Eliezer posta Viih Tube dormindo ao lado da filha Lua Di Felice durante banho de luz e conta que a bebê vai fazer fototerapia

O ex-BBB Eliezer (33) dividiu com os seguidores nas redes sociais o dia em que receberam a notícia de que a filha Lua Di Felice foi diagnosticada com icterícia, uma condição comum em bebês.

Nos stories de Instagram, o designer compartilhou registros da bebê durante banho de luz, o procedimento padrão para resolver o problema, que causa pele amarelada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue.

Ele ainda mostrou a mulher, Viih Tube (22), dormindo ao lado da pequena. Segundo Eli, Lua teve uma icterícia leve. "Tivemos que ficar um pouco mais no hospital porque a Lua precisou tomar "banho de luz" por conta de uma icterícia leve. O nível dela estava baixo, mas como o pico é no terceiro dia, nossa pediatra orientou esse banho que o bebê tem que ficar embaixo dessa luz".

Na sequência, o ex-brother contou: "Foi uma noite bem difícil para todos nós. Por mais que esse processo seja comum, seguro e super normal acontecer com recém-nascido, para nós pais (principalmente de primeira viagem) é assustador, até porque a Lua ficou muito agitada, não parava de chorar".

"Principalmente para a mãe, que está com os hormônios a mil, é muito desesperador. Mas lidamos com essa noite juntos, e deu tudo certo", disse Eliezer. Em seguida, ele falou: "A gente vai ficar mais um dia aqui no hospital porque a Lua vai fazer fototerapia pra evitar que ela fique com a icterícia", no momento em que a bebê estava fazendo o procedimento. "Tadinha!", disse o papai de primeira viagem.

Confira:

Viih Tube posta vídeo com detalhes do nascimento de Lua

Viih Tube emocionou os seguidores com um lindo vídeo do momento do nascimento da filha com Eliezer, a bebê Lua!

No registro, publicado no Instagram, eles mostraram tudo que aconteceu nas últimas horas antes da chegada da pequena, que nasceu no último domingo, 09, em São Paulo. Nas imagens, os ex-BBBs exibiram uma retrospectiva até o tão esperado momento do parto.

Tem o casal a caminho da maternidade ouvindo playlist no carro, Viih disfarçada no hospital, os dois caindo no choro ao falar do momento da vida, os familiares reunidos à espera de Lua, entre outros detalhes.