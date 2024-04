Eliezer encanta ao mostrar a filha com roupa de sereia em aula de natação

Filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua esbanjou fofura ao surgir usando uma roupa com estampa de sereia durante a natação

O influenciador e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns cliques encantadores da filha, Lua Di Felice, fruto de seu casamento com Viih Tube. Nesta quarta-feira, 3, a pequena, que em breve completará o primeiro aninho de vida, roubou a cena ao surgir sorridente durante uma aula de natação.

Em seus stories no Instagram, Eliezer compartilhou registros da herdeira usando uma roupa com estampa de sereia. Esbanjando fofura, Lua posou para a câmera bastante animada sendo segurada pelo papai coruja nos braços.

As fotos também foram publicadas no perfil oficial da bebê, que já soma mais de 2,5 milhões de seguidores. "Natação com papai de sereia", legendaram o post. Nos comentários, diversos internautas também se derreteram de amores por Lua.

"Como pode ser tão linda?", declarou uma seguidora. "Linda demais, a cara da mamãe Viih", disse outra. "Quem aguenta esse sorrisinho? Uma mini sereia", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que o primeiro aniversário da pequena Lua acontecerá em um resort e terá duração de três dias: 12, 13 e 14 de abril. Viih Tube e Eliezer, inclusive, estão contando os minutos para a chegada do grande dia.

Recentemente, a influenciadora digital falou um pouco sobre o investimento milionário que fez no festival 'Mundo da Lua'. Apesar do alto valor, Viih garantiu que o bolso da família não foi afetado.

Em conversa com o Gshow, a mamãe de Lua Di Felice reconheceu que os gastos elevados podem não ser acessíveis para muitas pessoas e, por isso, acaba recebendo críticas. No entanto, ela enfatizou que, tendo a oportunidade, está disposta a investir em momentos especiais para sua família dentro de sua realidade.

"O que gastamos não atrapalha a nossa vida financeira ou nossa rotina e dia a dia. A gente vai dar para ela, sim, porque a gente acha que vai ser uma delícia comemorar um ano de vida da Lua", contou a famosa, na ocasião.

Paizão coruja, Eliezer quer dar educação pé no chão para filha

Se preparando para o aniversário de um aninho da pequena Lua, o influenciador Eliezer (33) tem visto se tornar um verdadeiro paizão coruja. Protetor e super preocupado com todos os detalhes envolvendo o universo da paternidade, ele abriu o coração à CARAS Brasil e garantiu que tem pensado em formas de construir valores reais para a herdeira.

"A paternidade foi a experiência mais incrível e mais transformadora da minha vida. Acho que esse é o grande estalo para o homem", diz ele, que faz questão de dividir a rotina de cuidados da pequenina com a esposa, Viih Tube. Confira a entrevista completa com Eliezer!