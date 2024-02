Ele cresceu! Filho de Claudia Raia brilha em ensaio com a atriz

Prestes a completar um ano, filho de Claudia Raia dá show de beleza e carisma em ensaio especial com a mãe; veja as fotos

Prestes a completar um ano de vida, o filho de Claudia Raia, Luca, encantou ao protagonizar um ensaio com a atriz. Nesta quarta-feira, 07, a famosa compartilhou fotos do momento deslumbrante que tiveram juntos e encantou.

Usando looks claros, a famosa e o pequeno apareceram sorridentes se curtindo com muito amor. Esbanjando fofura e muito charme, o herdeiro mais novo da musa com Jarbas Homem de Mello deu um show de beleza.

"Amor infinito", descreveu Claudia Raia, que já é mãe de dois jovens, Enzo Celulari e Sophia Raia, do casamento que viveu com o ator Edson Celulari. Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram a dupla. "Muita lindeza", falaram. "Coisa mais fofa", babaram outros.

Ainda nos últimos dias, a atriz impressionou ao compartilhar uma selfie de biquíni curtindo o dia de folga com o marido. Após quase um ano do nascimento do caçulinha, ela chamou a atenção com a barriga negativa.

Veja as fotos do ensaio de Claudia Raia e Luca:

Claudia Raia combina look com o filho

A atriz Claudia Raia encantou ao surgir combinando o look com o filho caçula, Luca. Usando um vestido preto longo com cinto e sandálias com detalhe dourado, a artista surgiu cheia de poder enquanto bebê posou vestindo também uma roupa preta, com muita fofura. Claudia Raia então revelou o que estavam fazendo.

"Eu e a mamãe escolhendo nossos lookinhos pra comemorar meus 09 meses de vida amanhã", contou a musa. Nos comentários, os internautas e o papai, Jarbas Homem de Mello logo encheram a dupla de elogios. "Meus amores", babou o marido pela atriz. "Lindos demais", admiraram outros.