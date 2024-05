Eita! Sorocaba comete gafe e revela nome de um dos gêmeos que esposa está esperando

À espera de gêmeos, o cantor Sorocaba revelou o nome de um dos bebês que terá com a esposa, Biah Rodrigues, antes da hora; confira qual será

Nesta segunda-feira, 27, o cantor Sorocaba acabou cometendo uma gafe em seu perfil oficial no Instagram. O cantor revelou, sem querer, o nome de um dos gêmeos que terá com sua mulher, a modelo Biah Rodrigues. Enquanto mostrava a obra da extensão da casa, que está sendo feita para a chegada dos novos herdeiros, o cantor soltou qual foi o nome escolhido para o bebê.

“Queria mostrar um pouquinho dessa obra de extensão que vai sair os quartinhos dos gêmeos… aqui é o quarto do Záion…”, disse ele nos Stories do Instagram. Ao perceber o ocorrido, o cantor apagou o vídeo.

Vale lembrar que, em março deste ano, o casal anunciou que está à espera de um menino e uma menina, mas os nomes seriam revelados mais a frente. Biah e Sorocaba também são pais de Theo, de 3 anos, e Fernanda, de 2 anos de idade.

Biah Rodrigues e Sorocaba comemoram aniversário do filho com festa luxuosa

Biah Rodrigues e Sorocaba prepararam uma festa luxuosa para comemorar o aniversário do filho mais velho, Theo. O menino completou quatro anos no último dia 17, e celebrou a data especial o lado dos familiares e amigos.

No feed do Instagram, a influenciadora digital postou fotos e um vídeo para mostrar os detalhes da festa, que teve o personagem Sonic como tema principal. "4 anos do nosso milagre Theo", escreveu ela na legenda de uma publicação.

A mulher do cantor Sorocaba ainda mostrou que a celebração do herdeiro contou com a presença de outros personagens, como o Homem-Aranha, A Patrulha Canina, e o Relâmpago McQueen, do filme Carros. "Que dia especial, é memorável pro nosso Theozinho e os seus amiguinhos", disse a famosa.