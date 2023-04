Eduardo Sterblitch encanta com foto do filho com Louise D'Tuani: ''Já tá assim?''

Humorista Eduardo Sterblitch compartilha registro fofo do filho Caetano, de dois meses, e o bebê surpreende pela pose

O comediante Eduardo Sterblitch (36) encheu seu feed de amor ao compartilhar um lindo clique de seu filho com Louise D'Tuani (34)!

Na quarta-feira, 26, o ator publicou um clique do filho Caetano, de apenas dois meses, deitado na cama. O bebê esbanjou fofura e surpreendeu os seguidores do papai pela pose, já que aparece de bruços e com o pescoço levantado e firme.

"Ahhhhh para com issooooo", se derreteu Ivete Sangalo. "Ah meu amor. Gente ele já tá levantando o pescoço assim?", disse Tata Werneck. "Ownnnn", babou Grazi Massafera. "Nenenzinho do tio", falou Leandro Lima. "Moleque tá fazendo flexão já", "O bebê sai já já andando", "Essa cabecinha firme e forte. Que bebê esperto", "As crianças de hoje em dia é assim... Nasceu quase um dia desses e já tá quase engatinhando! Menino, você não tava na barriga um dia desses?", comentaram os fãs.

Recentemente, Louise se derreteu pelo herdeiro recém-nascido e exibiu alguns detalhes da nova rotina. Discreta em sua vida pessoal, a atriz abriu uma rara exceção e posou agarradinha com o bebê, que aparece dormindo em um sono pesado enquanto apoia a mãozinha na cabeça.

Confira a foto do filho de Eduardo Sterblitch com Louise D'Tuani:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por brazilian actress (@sterblitch)

Edu Sterblitch se declara no aniversário da mulher, Louise D'Tuani

A atriz Louise D'Tuani completou mais um ano de vida e recebeu um alinda homenagem do maridão, Eduardo Sterblitch. Com um lindo clique em preto e branco, em que a loira aparece sorridente, o artista comemorou a chegada dos 34 anos da amada.

Em seu perfil no Instagram, o comediante declarou todo seu amor pela atriz, com quem está há mais de 10 anos e oficializou a união em 2015. "Esse é meu zão zão! Impressionante como amo mais a cada dia! Principalmente agora! Parabéns, mulher incrível! Mulher maravilhosa! Minha vida. Meu maior amor!", escreveu ele.