Louise D'Tuani se derrete em nova foto com o filho recém-nascido, Caetano

Filho de Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani, Caetano dá show de fofura dormindo ao lado da mamãe babona

A atriz Louise D'Tuani (34) está curtindo uma nova etapa em sua vida pessoal após dar à luz ao pequeno Caetano, fruto do relacionamento com o humorista Eduardo Sterblitch (37), em março deste ano. Na tarde desta terça-feira, 25, a mamãe babona compartilhou um registro fofo em seu perfil oficial no Instagram e exibiu alguns detalhes da nova rotina ao lado do recém-nascido.

Discreta em sua vida pessoal, Louise abriu uma rara exceção e posou agarradinha com o primeiro herdeiro, que aparece dormindo em um sono pesado enquanto apoia a mãozinha pequena na cabeça. No registro, Caetano usa um macacão colorido, enquanto a mamãe coruja se derrete admirando a fofura do bebê.

Louise D'Tuani se derrete com o filho recém-nascido, Caetano - Reprodução/Instagram

Além de dar boas-vindas ao primogênito, recentemente Louise D’Tuani também comemorou a chegada de seus 34 anos com direito a diversas declarações apaixonadas do marido e pai de seu filho, Eduardo, com quem mantém um relacionamento há 10 anos: “Parabéns para a mulher da minha vida”, ele se derreteu na legenda de uma selfie com a loira. "Meu grande amor", ela respondeu nos comentários.

Louise D’Tuani ganha declaração romântica de Eduardo Sterblitch:

Essa não foi a única declaração feita pelo comediante! Em seu perfil no Instagram, o humorista Eduardo Sterblitch fez questão de demonstrar todo seu amor por Louise D’Tuani, com quem está há mais de 10 anos e oficializou a união em 2015, e publicou não apenas uma, como duas homenagens para celebrar o aniversário da loira.

O ator até revelou um dos apelidos da amada: "Esse é meu zão zão! Impressionante como amo mais a cada dia! Principalmente agora! Parabéns”, ele se derreteu ao homenageá-la após a chegada do primeiro herdeiro do casal, Caetano.