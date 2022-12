Edson Celulari posta vídeo com a filha dançando 'funk do Richarlison'

COPA DO MUNDO

Edson Celulari apareceu com a filha e a esposa para desejar sorte a Richarlison no jogo entre Brasil e Croácia

O ator Edson Celulari (64), sua esposa Karin Roepke (39) e a filha do casal, Chiara, de nove meses, já começaram a preparar a torcida para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar.

O Brasil enfrenta a Croácia nesta sexta-feira, 09. Os três se animaram e decidiram desejar bom jogo ao atacante Richarlison (25), que tem se destacado nos jogos com vários gols.

Edson publicou nas redes sociais um vídeo onde ele, Karin e Chiara fizeram a 'Dança do Pombo', que se tornou o "hino" do camisa 9 da Seleção por conta de seu apelido.

"Dança do Pombo, em família, não tem erro…é vitória certa", escreveu Edson na postagem. Nos comentários, amigos e fãs reagiram ao vídeo.

"Seus lindos, amei", disse Camilla Camargo (37), aos risos. "A gente faz de um tudo para o Brasil ganhar", respondeu Karin.

"Dá dor no pescoço também", brincou uma internauta sobre a dança. "Adorei o clima de copa", elogiou uma segunda. "A carinha da Chiara se divertindo", observou uma outra fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Edson Celulari confessa que ficou surpreso com a gravidez de Claudia Raia: "Não sabia!"

Na última sexta-feira, 02, durante o programa “Conversa com Bial”, o ator Edson Celulari revelou ter ficado surpreso com a gravidez de sua ex-esposa, a atriz Claudia Raia (55). Os dois foram casados por 17 anos e tiveram dois filhos: Enzo (25) e Sofia (19).

O artista afirmou que está feliz pela terceira gestação da ex-companheira, que atualmente é casada com o dançarino Jarbas Homem de Mello (53). "Eu fiquei surpreso, não sabia disso! Fiquei feliz, ela está feliz, O Jarbas está feliz, os meus filhos com Claudia estão felizes", afirmou o artista.

Na sequência, Edson ainda contou como está a vida depois da chegada da filha Chiara. "Ela trouxe muita luz, muita energia, entusiasmo, futuro! É muito bom estar trocando fraldas de novo, é muito bom estar vivendo esses cuidados, essa dedicação, esse debruçar. Gosto disso, gosto de ser pai!”, disse.