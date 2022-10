Edson Celulari diverte os fãs ao mostrar reação da filha comendo abacaxi: "Come de tudo"

O ator Edson Celulari mostrou a filha, Chiara, experimentando um pedaço de abacaxi e deixou os fãs encantados

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 18h48

Edson Celulari(64) divertiu os seguidores das redes sociais ao mostrar a reação da filha, Chiara (sete meses), ao experimentar um pedaço de abacaxi.

O ator está na Itália com a família, e durante um passeio em família decidiu dar uma fruta para a herdeira, fruto de seu relacionamento com Karin Roepke.

No feed do Instagram, Celulari postou um vídeo do momento em que Chiara experimenta o abacaxi e faz uma expressão divertida. "Um pouco ácido, mas gostei de abacaxi. Ela come de tudo. #chiararoepkecelulari", escreveu o artista na legenda da publicação.

O registro derreteu os fãs. "Que delícia", disse uma seguidora. "Uma bonequinha que nem faz careta para o azedinho. Ela tá linda demais", escreveu outra. "Que amor gente. Tá enorme", falou uma fã. "Que linda a carinha dela comendo a fruta", se encantou mais uma.

Confira o vídeo da filha de Edson Celulari comendo abacaxi:

Enzo Celulari posta cliques fofos com Chiara

Recentemente, Enzo Celulari (25) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques fofos com a irmã caçula, Chiara. Durante a viagem pela Itália, o empresário tirou várias fotos com a menina e brincou com as poses que fez ao lado da pequena. "Treinando...", escreveu ele.

