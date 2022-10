Enzo Celulari explode o fofurômetro ao surgir em cliques fofos com a irmã caçula, Chiara: "Lindos"

Durante viagem, Enzo Celulari encanta os fãs ao postar uma sequência de cliques fofos com a irmã caçula, Chiara

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 19h04

Enzo Celulari(25) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques fofos com a irmã caçula, Chiara (sete meses).

Durante a viagem pela Itália, o empresário tirou várias fotos com a menina, filha de Edson Celulari (64) e Karin Roepke, e ao compartilhar os momentos divertidos em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 17, o filho de Claudia Raia (55) brincou com as poses.

"Treinando… 1) que selfie é essa, irmão? 2) Sim, eu amo espelhos me deixa. 3) FaceTime com a irmã sosô. 4) de colete igual meu irmão. 5) tô rindo à toa, gente. 6) de canguru com o mais velho", escreveu ele na legenda da publicação, mostrando que uma das fotos aparece SophiaRaia (19).

Os internautas ficaram encantados com os cliques e se derreteram. "Ahh irmãos mais lindos", disse uma seguidora. "Não dá, não aguento vocês dois", falou outra. "Mais é tão linda que nem parece de verdade e sim uma boneca", comentou uma fã. "Não aguento os irmãos de colete!", confessou Karin.

Confira as fotos de Enzo Celulari com a irmã caçula, Chiara:

