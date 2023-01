Duo MAR ABERTO revela a primeira gravidez

Integrantes do duo MAR ABERTO, Gabi Luz e Thiago Mart esperam o nascimento do primeiro filho juntos

Os cantores Thiago Mart (36) e Gabi Luz (28), que formam o duoMAR ABERTO, vão ser pais! Cerca de um ano após assumirem o relacionamento publicamente para os fãs, eles anunciam que esperam o nascimento do primeiro filho. Ela está com 13 semanas de gestação e eles já fizeram um ensaio fotográfico com o fotógrafo Guilherme Pontes para celebrar a chegada do novo integrante da família.

Os dois são parceiros na música e na vida há nove anos e agora vão aumentar a família com o filho que está chegando. Eles celebram a gravidez com a música Amor Compartilhado, que é a nova composição de Thiago Mart e será lançada na quinta-feira, 12.

Em conversa com a CARAS Digital, eles contaram sobre a felicidade do momento em que descobriram a gravidez. "A descoberta da gravidez foi um mix de sensações. Quando vi que o teste deu positivo, muita coisa passou pela cabeça. Uma mistura de “é a melhor sensação do mundo” com “que loucura, tem uma vida aqui dentro!”. Estamos aproveitando cada momento da gestação. Ainda não sabemos o sexo, mas estamos ansiosos pra descobrir. E já não vemos a hora de ver nosso bebê", contou Gabi.

Então, Thiago completou: "Quando a Gabi me contou, foi como se eu tivesse entrado num portal. Acordei pai! Agora, tudo que fazemos, pensamos e decidimos tem o bebê em primeiro lugar. É maravilhoso, um sonho que se torna real".

Além disso, eles vão revelar o sexo do bebê em uma live junto com os fãs na sexta-feira, 13, às 21h, no Instagram do duo.

Fotos: Guilherme Pontes / @guipontesfotografo