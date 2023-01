Dony De Nuccio e Larissa Laibida celebram os 11 meses do filho: "Que delícia ter comemorado cada conquista sua"

Dony De Nuccio e Larissa Laibida celebraram mais um mês de vida do herdeiro com uma festa intimista

Leo, filho de Dony De Nuccio (38) e Larissa Laibida, completou 11 anos de vida nesta terça-feira, 24, e os papais corujas fizeram uma festa intimista para comemorar a data especial.

Nas redes sociais, a mamãe coruja compartilhou uma sequência de cliques do herdeiro ao lado de seu bolo de mesversário, e falou sobre ter comemorado cada conquista e descoberta do pequeno.

"Feliz 11 meses, filho! Quando diziam que 'essa fase passa rápido', a gente achou que era exagero, mas é a maior verdade de todas: passa muito rápido! Que delícia ter comemorado cada mês que passou, cada conquista sua, cada nova descoberta juntos…", escreveu Larissa ao publicar as imagens no feed do Instagram.

Os seguidores parabenizaram Leo. "Lindo. Que Deus abençoe", disse uma fã. "Perfeição! Nunca vi menino mais lindo!", afirmou outra. "Que fofo, gente. Que Deus abençoe muito essa linda família", comentou mais uma.

Confira as fotos do mesversario do filho de Dony De Nuccio e Larissa Laibida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Laibida (@larissalaibida)

Batizado do filho

Nesta última segunda-feira, 24, Dony De Nuccio encantou ose seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos do batizado do filho, Leo, fruto de seu relacionamento com Larissa Laibida. Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou uma sequência de fotos mostrando os detalhes do batizado. "Momento especial. Batizado do @leodenuccio_ , rodeado de pessoas muito queridas. Que sua vida e sua caminhada sejam abençoadas, meu filho", desejou o artista na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!