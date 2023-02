Débora Silva e Mano Walter mostram os detalhes do batizado da filha, Maria Clara

A influenciadora Digital e o cantor Mano Walter batizaram a filha caçula, Maria Clara, neste domingo, 26

Débora Silva, esposa do cantor Mano Walter (36), usou as redes sociais para dividir um momento muito especial com seus seguidores.

Neste último domingo, 26, a influenciadora digital e o artista batizaram a filha caçula, Maria Clara (1 mês), e mostraram os detalhes na web. Para a ocasião, toda a família surgiu usando um look branco.

Ao compartilhar os registros no feed do Instagram, Débora celebrou o batizado da herdeira. "Nossa princesa foi batizada! Maria Clara que alegria ver a luz do batismo iluminando sua vida! 'Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram'. - Gálatas 3:27 que Deus abençoe cada passo da sua vida e do seu irmão! Amamos vocês", escreveu ela. A influencer e o cantor também são pais de José (2).

Maria Clara, vale lembrar, completou seu primeiro mês de vida no último dia 9, e a mamãe coruja fez questão de celebrar a data com uma festinha intimista. Na ocasião, ela compartilhou algumas fotos com a herdeira no colo, exibindo o seu rostinho, e se declarou para a bebê.

"1 mês que eu renasci e me tornei mãe de dois. 31 dias que você, Maria Clara, vem me ensinando a ser ainda mais resiliente e mostrando que o amor não se divide, mas sim se multiplica. Nesses longos 31 dias, chorei, sorri, me desesperei um pouquinho, mas sempre agradeci a Deus por vocês terem me escolhido, prometo que vou tentar ser uma mãe melhor a cada dia que passar e que amarei incondicionalmente você e seu irmão. Feliz 1 mês de vida meu amor, feliz 1 mês da nossa família", disse Débora.

Confira os registros do batizado da filha de Débora Silva e Mano Walter:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Silva (@deborarsilvaa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Silva (@deborarsilvaa)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!