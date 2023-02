Débora Silva, mulher de Mano Walter, mostra o rosto da filha ao comemorar seu primeiro mês de vida

Nas redes sociais, a mulher do cantor Mano Walter postou fotos de Maria Clara e se declarou no primeiro mês da filha

Nesta quinta-feira, 9, Maria Clara, filha de Débora Silva e Mano Walter (36), completou seu primeiro mês de vida, e a mamãe coruja fez questão de celebrar a data com uma festinha intimista.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital encantou os seguidores ao compartilhar algumas fotos com a herdeira no colo, exibindo o seu rostinho, e se declarou para a bebê, que surge usando um look azul e branco, uma tiara de laço na cabeça e meias brancas.

"1 mês que eu renasci e me tornei mãe de dois. 31 dias que você, Maria Clara, vem me ensinando a ser ainda mais resiliente e mostrando que o amor não se divide, mas sim se multiplica", afirmou ela, que também é mãe de José, que está com dois anos.

Depois, Débora refletiu sobre o primeiro mês de vida de Maria Clara. "Nesses longos 31 dias, chorei, sorri, me desesperei um pouquinho, mas sempre agradeci a Deus por vocês terem me escolhido, prometo que vou tentar ser uma mãe melhor a cada dia que passar e que amarei incondicionalmente você e seu irmão", acrescentou.

Por fim, a influencer contou aos fãs que preparou o bolo de mesversário da herdeira, e se declarou para a família. "Feliz 1 mês de vida meu amor, feliz 1 mês da nossa família! Só faltou o papai para completar a foto, mas logo, logo ele chega! Ps: bolinho feito pela mamãe! Que Deus abençoe ainda mais vocês, amores da vida da mamãe!", completou.

Confira as fotos da filha de Débora Silva e Mano Walter:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Silva (@deborarsilvaa)

