De cropped, Bruna Biancardi encanta ao mostrar barriguinha de grávida: "Mood mamãe"

A influenciadora digital Bruna Biancardi dividiu duas fotos exibindo a barriguinha de sua primeira gestação

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos exibindo sua barriguinha de grávida. Ela está a espera de uma menina, que se chamará Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nos cliques publicados no feed do Instagram na noite desta quarta-feira, 12, a mamãe de primeira viagem aparece esbanjando beleza usando um cropped azul-turquesa e uma calça preta. Na primeira imagem, Biancardi está sentada no chão, dando um sorriso discreto. Já no segunda ela está em pé, com uma das mãos no bolso e a outra no cabelo.

"Uma foto em um mood bem 'mamãe' pra vocês", escreveu a influencer na legenda da publicação, recebendo o carinho dos fãs nos comentários. "Mamãe mais linda", disse uma seguidora. "Linda Bru! Tão feliz vendo você realizar esse sonho", falou outra. "Perfeita", comentou uma terceira.

Recentemente, Bruna foi visitar uma maternidade para acompanhar o nascimento de sua afilhada, e contou que chorou ao ver o parto da amiga, mas não conseguiu ver tudo por causa de um detalhe. "Chorando horrores e sem olhar para a sala de cirurgia porque tenho medo de ver sangue ou alguma outra coisa e desmaiar", confessou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Biancardi desabafa sobre medos durante gravidez

Ainda no começo de sua gravidez, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi já viveu altos e baixos. A namorada do jogador de futebol Neymar Jr, espera uma menina, que será chamada de Mavie, mas já enfrentou diversas polêmicas nesse tempo, como uma traição do pai da bebê.

"Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Desde jovem eu tinha esse desejo. Após decidirmos, fiz alguns exames para ver como estava a minha saúde geral e fertilidade, imaginei que levaria algum tempo devido ao uso de anticoncepcionais por muitos anos, mas graças a Deus a minha saúde estava ótima e logo engravidei", revelou a modelo, durante uma entrevista para a Vogue.

"[...] A parte mais desafiadora foram os três primeiros meses. Era tudo muito novo e eu tinha muitos medos. A melhor parte é sentir, mexer e lembrar que você está gerando uma vida dentro de você", disse ela, ainda não se decidiu se quer um parto normal ou uma cesária. "Por enquanto tenho medo dos dois tipos. Mais próximo do parto vou me decidir", explicou.