De biquíni, Mariana Goldfarb esbanja beleza natural em cliques com flores e arranca elogios: ''Deusa!''

Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, é clicada toda natural e de cabelos molhados em muro florido e impressiona com beleza

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 09h34

A apresentadora Mariana Goldfarb (32) encantou os fãs ao postar novas fotos em suas redes sociais!

A modelo publicou uma sequência de registros em que aparece em um muro repleto de flores durante um ensaio fotográfico caseiro na manhã desta quarta-feira, 29.

Em seu feed no Instagram, a influenciadora posou usando um biquíni preto com girassóis desenhados: "Bom dia minhas deusas", escreveu ela na legenda do registro.

Exibindo sua beleza natural e de madeixas molhadas, a esposa de Cauã Reymond (41) surgiu sem maquiagem e apostou no carão e no sorriso singelo nas imagens.

Rapidamente, os admiradores da artista passaram a comentar no post: "Você é linda!", disse um. "Ai quanta lindeza", escreveu outro. "Não tenho palavras para sua beleza!", falou um terceiro.

