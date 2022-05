Cris, filho de Bianca Andrade e Fred, explode o fofurômetro com foto 3x4

Cris, filho de Bianca Andrade e Fred, tirou as primeiras fotos 3x4 e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 14h36

O fofurômetro explodiu!

Bianca Andrade (27) derreteu o coração dos seus seguidores ao compartilhar as primeiras fotos 3x4 do filho, Cris(10 meses).

Pelos stories do Instagram, a influenciadora digital dividiu os cliques profissionais e rasgou elogios para o herdeiro, fruto do seu antigo relacionamento com Fred.

"Ah não gente eu vo morrê ahhahahahahahah socorroooo", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nas redes sociais, os admiradores do bebê se derreteram. "E essa 3x4 do Cris?!?! Num guento gente", "Baby Cris é a primeira pessoa que vejo ficar lindo em foto 3X4", disseram.

CONFIRA A FOTO 3X4 DO BABY CRIS