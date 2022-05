Após dia corrido, Bianca Andrade fala sobre conciliar o trabalho e a maternidade: ''Não é fácil''

Bianca mostra momento de chamego com Cris e desabafa sobre conciliar seu trabalho e a maternidade

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 11h35

Chega a ser cansativo (e impressionante) acompanhar o dia a dia de Bianca Andrade (27) nas redes sociais.

A empresária está sempre trabalhando, produzindo conteúdo e cuidando de seu filho, Cris (10 meses).

Na noite da última quinta-feira, 19, ela decidiu usar os Stories de seu Instagram para fazer um desabafo sobre o assunto.

A famosa publicou um vídeo no qual apareceu fazendo carinho na cabeça de seu bebê e contou: “Vim para casa correndo para mimar meu neném que está com os dentinhos nascendo”.

Em seguida, mostrou ele dormindo em seu colo e abriu seu coração. “É sobre se dividir o máximo que conseguir. Sobre se esforçar para cumprir com todos os nossos papéis. Se você é mãe e empresária ou apaixonada pelo seu trabalho, estamos juntas, viu?”, começou.

“Não é fácil, é um dia de cada vez. É uma apoiar a outra, acolher e dar força! Por isso, estou sempre aqui te incentivando a continuar acreditando nos seus sonhos. Nossos pequenos querem ver a gente feliz, viu? Não se esqueçam disso”, garantiu a ex-participante do BBB 20 ao final.

Vale ressaltar que o pequeno é fruto do relacionamento dela com Fred (33). Os dois anunciaram o término na época do Carnaval.

Confira os registros de Bianca Andrade curtindo momento de chamego com Cris após dia corrido: