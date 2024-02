Com vídeo fofo, Bárbara Evans celebra o terceiro mês dos filhos gêmeos

Nas redes sociais, a modelo Bárbara Evans publicou um vídeo fofo dos filhos gêmeos Álvaro e Antônio, e celebrou o mesversário dos herdeiros

Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro dos filhos gêmeos Álvaro e Antônio. Os meninos, frutos de seu relacionamento com Gustavo Theodoro, completaram três meses de vida nesta terça-feira, 27.

Para comemorar a data especial, a mamãe coruja publicou no feed do Instagram um vídeo em que aparece conversando com os caçulas. Os pequenos, aliás, aparecem na gravação usando o mesmo look: uma camiseta branca e uma bermuda azul.

Na legenda da publicação, Bárbara, que também é mãe de Ayala, que fará dois anos em abril, celebrou mais um mês de vida de Álvaro e Antônio e falou sobre a maternidade. "3 meses dos meus príncipes!! Vou falar uma coisa para vocês, mãe tem que ter muito mais que um coração. Não imaginava que eu era tão forte, até ser MÃE. E cada dia que passa a minha força aumenta. Estou preparada para criar vocês com todas as forças desse mundo. Parabéns, meus filhos", disse ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans perde 14 quilos e mostra antes e depois

A influenciadora digital Bárbara Evans está mais magra! Depois de dar à luz gêmeos, ela já mudou o seu corpo e revelou o quanto já emagreceu. Recentemente, a musa contou que perdeu 14 quilos nos últimos meses e mostrou fotos de antes e depois do seu corpo e deixou evidente a mudança em sua barriga e cintura.

"Amores, menos 14 quilos! Sim! E estou muito feliz com esse resultado. Estou super focada. Como vocês sabem, iniciei o programa de emagrecimento Detox turbo novamente depois que tive os gêmeos, quando eliminei 8 kg nos primeiros 15 dias. Fiz a desinflamação do organismo, e logo depois iniciei o Desafio Fase 2! A cada dia que passa estou mais feliz por estar conseguindo chegar no meu objetivo [...]", confessou ela.