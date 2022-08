Com tema bailarina, Fabiola Gadelha encanta ao mostrar detalhes da festa de mesversário da filha

A apresentadora Fabiola Gadelha comemorou os quatro meses da filha, Yarin, com uma festa luxuosa

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 20h40

Yarin, filha de Fabiola Gadelha (42) e Bruno Amaral, completou quatro meses de vida nesta quinta-feira, 18, e os papais corujas preparam uma super festa para comemorar a data especial.

Para o mesversário, a apresentadora escolheu o tema Bailarina, e em seu perfil no Instagram mostrou os detalhes da festa, que estava decorado com vários balões e bonecas. A menina ainda apareceu usando um look rosa, com direito a saia tule collant e uma tiara.

Na legenda, Fabiola se derreteu por Yarin e se declarou. "O que vocês acharam dessa bailarina?? Comemorando o dom da vida!! Obrigada Deus pelo 4º mesversário da nossa princesa Yarin!!", escreveu a artista.

Confira as fotos do mesversário da filha de Fabíola Gadelha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

Antes e depois

Recentemente, Fabiola deixou os fãs surpresos ao comparar fotos de antes e depois do seu emagrecimento. A apresentadora contou que perdeu peso nos últimos anos e está conseguindo manter a forma após o nascimento de Yarin.

"Esse carrossel de TBT do antes e depois da Arraia pode???? Fiz questão de relembrar que a superação está ao alcance de todos nós. Quando engravidei pela terceira vez, com 42 anos e 20 anos após a última gestação, o que eu mais escutei foi (vixe, vai voltar tudo de novo) hoje após 3 meses da cesárea e a 1 mês da cirurgia de reparação da cicatriz, eu estou super saudável, mantendo meu peso e aproveitando a minha caçula!", escreveu ela em um trecho da publicação.

