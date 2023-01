Com festa temática, Tays Reis e Biel comemoram o sexto mês da filha: "Muito amor"

Nas redes sociais, Tays Reis e Biel mostraram os detalhes da festa de mesversário da filha, Pietra

Tays Reis(28) e Biel(26) prepararam uma festa temática para comemorar mais um mesversário da filha, Pietra. Nesta quinta-feira, 19, a menina completou seis meses de vida e os papais corujas mostraram os detalhes da comemoração nas redes.

No vídeo publicado no Instagram, a bebê surgiu usando uma blusinha e uma tiara com estampa de melancia. A mamãe surgiu usando um cropped e uma saia longa laranja, e o papai estava com uma regata azul e uma bermuda branca.

Já a festa de Pietra contou com muitos balões coloridos e flores. Além disso, mesa de doces e o bolo estavam decorados com melancias.

Ao mostrar os detalhes, Tays falou sobre o sexto mês da herdeira. "Nós nem conseguimos acreditar como o tempo voou. Nossa princesa completou 6 meses de vida, e hoje nosso coração é um misto de gratidão a Deus e muito amor. Somos mais felizes com você aqui, Pietra!", afirmou a artista na legenda da publicação.

Confira o vídeo do mesversário da filha de Tays Reis e Biel:

Biel impressiona Tays Reis com presente de aniversário

Tays completou 28 anos de vida na última sexta-feira, 13, e ganhou um presentão do namorado, Biel. Em seu perfil oficial do Instagram, o cantor publicou um vídeo mostrando a surpresa que fez para a amada.

No vídeo, Biel mostra Tays abrindo uma caixa grande, cheia de balões vermelhos e com um urso de pelúcia. Depois, ela encontra outra caixa, e fica impressionado ao descobrir o que tem dentro: um Macbook. "Chocada... Meu Deus do céu... Não acredito, um Mac, meu Deus, amor. O sonho da minha vida, você não tem noção", disse a cantora, bastante surpresa com o presente.

