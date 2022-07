Com festa temática, Paula Amorim e Breno Simões comemoram primeiro mês do filho, Théo

Nas redes sociais, Paula Amorim mostrou o filho fantasiado e se declarou para o herdeiro em seu primeiro mesversário

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 18h50

Theo, o primeiro filho de Paula Amorim (33) e Breno Simões (34), completou seu primeiro mês de vida neste sábado, 16.

Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma festa temática em casa, e mostraram o menino fantasiado de bezerrinho.

Ao compartilhou os cliques da comemoração em seu perfil no Instagram, a ex-BBB se declarou para o filho. "1 Mês do Theo. Há um mês descobrimos o verdadeiro significado do amor. Theo chegou pra transformar nossa vida e trazer a alegria plena pra casa", disse Paulo.

Em seguida, ela falou sobre a comemoração do mesversário do pequeno. "E é claro que íamos comemorar né?! Nosso bezerrinho que ama mamar teve bolo, balão e fantasia pra celebrar esse dia. Seja Feliz Filho! Nós te amamos muito!", completou.

Os internautas ficaram encantados com os registros. "Bezerrinho mais lindo do mundo todinho! Muito amor e saúde pra vocês", disse uma seguidora. "Coisa mais linda da vida", elogiou outra. "Que lindos. Amor maior e mais puro. Linda família. Deus abençoe sempre", falou uma fã.

Confira os cliques do mesversário de Theo: