Com festa temática, Julio Rocha e Karoline Kleine celebram mesversário da filha

Sarah, a filha caçula de Julio Rocha e Karoline Kleine, completou três meses de vida com uma linda festa

O ator Julio Rocha e a influenciadora digital Karoline Kleine usaram as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha caçula, Sarah, que completou três meses de vida na última quarta-feira, 9.

No Instagram, o casal postou um vídeo mostrando a festinha intimista da menina, que teve como tema o filme A Bela e a Fera, e contou com vários balões e objetos da atração na decoração, como a rosa, xícaras e o bule. Além disso, o bolo e os docinhos também foram personalizados.

A filha do casal também surgiu usando um lindo vestido amarelo, como o da personagem Bela, e o ator se derreteu ao comemorar mais um mês de vida da herdeira. "Sentimentos são... Quando o conto de fadas se torna realidade! A pequena Sarah completou 3 meses de fofura em grande estilo, com um toque de Bela e a Fera. Vestidinho amarelo, rosa vermelha e um bolo de dar água na boca - essa festa tá mais gostosa que um banquete no castelo!", afirmou ele.

E completou: "Esse aniversário tá mais emocionante que um baile real! Se tem uma coisa que essas festas provam é que ter personagens assim é puro acerto. As crianças tão pirando, curtindo cada segundo como se fosse uma viagem mágica. E não é que ter o Fera por aqui deixou esse aniversário mais emocionante que um baile real", finalizou.

A mamãe coruja também postou um vídeo da comemoração e falou sobre o mesversário da filha. "Quem precisa de contos de fadas quando você tem a vida real? Nosso amor aqui é tão poderoso que transforma Feras em Príncipes! Nossa Sarah completou 3 meses e comemoramos com muita magia e amor com esse tema lindo da Bela e a Fera! Sarah se tornou nossa Bela com um vestido simplesmente perfeito", disse Karoline.

Vale lembrar que Julio e Karol também são pais de José, de quatro anos, e Eduardo, que está com três.

Confira as publicações:

Curso para ser pai de menina

Dedicado à paternidade, o ator Julio Rocha se preparou de todas as formas possíveis para não fazer feio na hora da chegada de Sara, sua filha mais nova. Em entrevista à revista CARAS, o artista revelou ter feito curso para ajudar a entender o universo feminino.

"Entrei em um curso de penteados, estou seguindo mais blogueiras de moda e maquiagem, estou vendo todos os filmes da Barbie. O meu favorito até agora é Barbie em A Princesa e a Plebeia", confessou.

"Ela veio calmíssima. A gente vai de um extremo ao outro: de momentos adoráveis de fofura para momentos em que a gente se pergunta se um café com bateria extra está disponível. É uma montanha-russa de emoções, o choro é a trilha sonora e as fraldas sujas são o frio na barriga. Os sorrisos banguelas compensam todo o cansaço", disse ele, todo derretido. Confira a entrevista completa!