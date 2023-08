Julio Rocha fez curso para ser pai de menina: "Em pânico"

Em entrevista à revista CARAS, Julio Rocha abriu o coração e contou como se preparou para a chegada de sua primeira filha

Dedicado à paternidade, o ator Julio Rocha (43) se preparou de todas as formas possíveis para não fazer feio na hora da chegada de Sara, sua filha mais nova. Em entrevista à revista CARAS, o artista revelou ter feito curso para ajudar a entender o universo feminino.

"Estou me preparando! Entrei em um curso de penteados, estou seguindo mais blogueiras de moda e maquiagem, estou vendo todos os filmes da Barbie. O meu favorito até agora é Barbie em A Princesa e a Plebeia", confessou.

O artista, que também é pai de José (4) e Eduardo (3), completou dizendo que ele e sua esposa, Karoline Klein (34), se planejaram desde o início para a chegada da pequenina, a qual ele reafirma ter sido a realização de um sonho.

"Desde o dia e a hora para fazê-la, a posição, até simpatias e técnicas. Mas, no fim, a gente sabe que quem a mandou foi Deus, ele sabe de tudo e veio do jeito que sempre sonhamos", disse ele, que sempre desejou uma filha mulher.

Acostumado com o jeito agitado dos meninos, Julio conta que se surpreendeu com o primeiro mês com a herdeira, por ela ser calminha. “Estamos em pânico!”, brincou ele, que revelou a personalidade de Sarah.

"Ela veio calmíssima. A gente vai de um extremo ao outro: de momentos adoráveis de fofura para momentos em que a gente se pergunta se um café com bateria extra está disponível. É uma montanha-russa de emoções, o choro é a trilha sonora e as fraldas sujas são o frio na barriga. Os sorrisos banguelas compensam todo o cansaço", disse ele, todo derretido.

Segundo o artista, a filhinha veio para aliviar a rotina agitada com os irmãos mais velhos. “Ela vem se adaptando à rotina com dois furacões. É a nossa rainha da improvisação, não dorme por vários motivos em diferentes dias, a rotina é doideira, mas ela é uma artista boêmia, gosta da noite”, brinca.