Com cliques inéditos, Aline Midlej e Rodrigo Cebrian celebram primeiro mês da filha

Nas redes sociais, Aline Midlej e Rodrigo Cebrian encantaram os seguidores ao postarem novos cliques da filha, Celeste

Celeste, filha da jornalista Aline Midlej e do diretor Rodrigo Cebrian, completou seu primeiro mês de vida nesta segunda-feira, 24, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data especial fazendo um passeio pelo Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, o marido da apresentadora da GloboNews dividiu com os seguidores vários cliques ao lado da mulher e da herdeira, e aproveitou para celebrar o seu mesversário. Em algumas imagens, a bebê surge com o macacão aberto e de fralda, enquanto aproveita o sol.

"Hoje faz 1 mês dessa revolução chamada Celeste! E apesar de estarmos só nós 3 nessas fotos, esse sonho, essa revolução e criar uma filha é uma missão coletiva e temos a sorte de contar com uma rede de apoio, uma família incrível", diz o começo do texto.

Em seguida, Rodrigo agradeceu a rede de apoio. "A irmã Helena, os avós Cida, Ronaldo, Maria Teresa e Andres Cebri. As tias Carol, Maria Fernanda, o tio Miguel e seus respectivos companheiros. Tem também os primos amados Beatriz, Artur, Isabela, Mateus, Laurinha e Arthur. Os médicos, funcionários que nos auxiliam diariamente, e todos os amigos do papai e da mamãe que se a gente fosse colocar os @ não terminaria nunca esse post", finalizou.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelos cliques. "Parabéns, família", disse a apresentadora Astrid Fontenelle. "Amor pra toda família", escreveu Poliana Abritta. "Viva Celeste", comentou uma fã. "Família linda e abençoada!", falou mais uma.

Vale lembrar que no começo do mês Aline encantou os seguidores ao mostrar um passeio que fez com Celeste pela região da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Ao dividir as fotos em que aparece empurrando o carrinho da bebê, a jornalista falou sobre o momento com a filha. "O primeiro passeio na Lagoa a gente nunca esquece. Celeste 'pacotinho' rolezeira com a mamãe e o papai babão. Muito amor envolvido!", disse ela.

Confira a publicação: