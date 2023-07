Aline Midlej mostra o rosto da filha recém-nascida em passeio ao ar livre

Mamãe de primeira viagem, a apresentadora Aline Midlej, da Globo, apresentou a filha recém-nascida para os fãs em um vídeo encantador

A apresentadora Aline Midlej, que faz parte do time de talentos da Globo, apresentou a filha recém-nascida, Celeste, para os seus fãs. Nesta semana, ela levou a herdeira para um passeio ao ar livre na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e registrou o momento especial em um vídeo nas redes sociais.

Nas imagens, o rosto de Celeste ficou à mostra em um zoom da câmera enquanto ela estava bem agasalhada para o seu passeio durante o inverno. A bebê estava no carrinho, que era empurrado pela mãe.

“O primeiro passeio na Lagoa a gente nunca esquece. Celeste 'pacotinho' rolezeira com a mamãe e o papai babão. Muito amor envolvido!”, disse ela, que é casada com Rodrigo Cebrian.

Celeste nasceu no final de junho. Nas redes sociais, os pais celebraram a chegada da filha com um post especial. "Bem-vinda, Celeste! Vem brilhar nesse dia de São João e pular a fogueira de amor que aquece nossos corações. Você é o maior presente das nossas vidas! Obrigado a todas e todos que mandaram energias positivas, muito amor e votos de saúde para nossa Celeste. Ela é perfeita", escreveu o papai coruja.

Vale lembrar que Midlej é apresentadora do Jornal das 10, na GloboNews, e também integrante da equipe do Jornal Nacional. Recentemente, ela comandou a cobertura do carnaval na Globo e celebrou a oportunidade de fazer isso com a filha na barriga. “Me sinto no melhor momento da gestação. A gente tem muita disposição, a barriga já está marcando presença, mas não limita movimentos, me agrega um feminino diferente. Me sinto mais bonita e potente. E tem muito significado transmitir o Carnaval grávida, pois os temas da origem da vida, da maternidade, da ancestralidade são muito presentes no Car naval. Celeste vem pra somar ao time!”, disse ela à Revista CARAS.

Com 40 anos de vida, a jornalista ainda refletiu sobre a atual fase de sua vida. “Passei parte da vida tendo uma visão distorcida do que seria chegar a essa idade. A maturidade é de uma beleza única. Sou a favor da liberdade. Precisamos ser livres para ser como quisermos. Cuido da mente e do corpo desde sempre. A cabeça precisa estar em dia com as nossas mudanças de vida. Desejo que a Celeste chegue com muita saúde e disposição para embarcar nessa coisa fascinante chamada vida”, afirmou.