Com cliques encantadores, Renata Dominguez celebra mesversário da filha

Nas redes sociais, a atriz Renata Dominguez celebrou os 11 meses de vida da filha, Giulia, com uma sequência de cliques encantadores

Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos da filha, Giulia. A menina, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria, completou 11 meses de vida nesta terça-feira, 28.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou no feed do Instagram alguns cliques da herdeira usando um macacão verde com estampa de flores, além de uma tiara de laço na cabeça. Além disso, a menina surgiu deitada ao lado de um balão com o número 11, em referência ao seu mesversário.

Ao dividir os registros, Renata falou sobre o crescimento de Giulia. "Lá se vão 11 meses acompanhando seu desenvolvimento, suas descobertas, seus instintos, reflexos, preferências, impulsos… Amo desvendar você, minha filha!", afirmou ela no começo do texto.

Renata completou a postagem agradecendo pela vida da filha. "Obrigada por fazer de mim uma mamãe que só faz amar você!! A cada dia me apaixono mais por esse serzinho que Deus mandou pra mim…", finalizou.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Renata Dominguez presta bela homenagem no aniversário da enteada

No dia 19 de novembro, Renata Dominguez usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua enteada, Victória. A menina, filha de Leandro Gléria, completou 10 anos de vida. Para celebrar a data especial, a atriz recordou no feed do Instagram várias fotos ao lado da aniversariante, com quem convive desde que ela tinha cinco, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje foi dia de comemorar uma década de vida dessa pequena que eu acompanho há 5 anos, que me desafia e me ensina a viver a cada dia. Parabéns, Vicky!!!! Muita luz no seu caminho e que Deus esteja sempre no seu coraçãozinho!! Que venha um ano muito feliz na sua vida!! Estarei aqui sempre torcendo pela sua felicidade e vibrando com as suas conquistas!! Feliz aniversário", desejou a artista na legenda da publicação. Confira a publicação!