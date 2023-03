Com cliques encantadores, Paula Amorim e Breno Simões comemoram mesversário do filho

Theo, filho dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões, completou nove meses de vida nesta quinta-feira, 16

Paula Amorim (34) e Breno Simões (34) encantaram os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do mesversário do filho, Theo.

O menino completou nove meses de vida nesta quinta-feira, 16, e para comemorar a data especial, os papais corujas vestiram o pequeno de fazendeiro e fizeram um ensaio fotográfico inspirado no Sítio do Picapau Amarelo.

Nos cliques publicados no feed do Instagram pela ex-BBB, Theo aparece todo sorridente, mostrando que já está com alguns dentinhos, ao lado do seu bolo temático. Na legenda, ela se derreteu pelo herdeiro e falou sobre as descobertas do menino.

"9 meses do Theooo! Como ele adora que a mamãe cante imitando animais, nossa inspiração esse mês foi o Sítio do Seu Lobato! E esse fazendeirinho se divertiu viu?! Theo está numa fase muito especial, interagindo mais e evoluindo bastante! Todo dia uma descoberta nova e nós ficamos aqui babando. Como não se apaixonar por esse sorriso com 4 dentinhos?!", disse ela.

Confira as fotos do mesversário do filho de Paulo Amorim e Breno Simões:

Corpo sarado

Recentemente, Paula Amorim usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques ao lado de sua família. A ex-BBB curtiu as férias na Costa do Sauípe, na Bahia, ao lado do noivo, Breno Simões, e do filho do casal, Théo, e encantou os seguidores ao mostrar o herdeiro todo sorridente enquanto se divertia na praia e também na piscina.

Além de encantar os fãs com os cliques em família, Paula chamou a atenção ao exibir a barrigada sarada apenas sete meses após o nascimento de seu primeiro bebê. Nas imagens, ela aparece usando um biquíni azul, com um recorte ousado nos seios, e uma saia no mesmo tom, e ganhou elogios.

