Sete meses após o nascimento do filho, Paula Amorim exibe corpo sarado durante férias em família

A ex-BBB Paula Amorim exibiu toda sua beleza ao compartilhar fotos de sua viagem ao lado do noivo e do filho

Paula Amorim(34) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 8, para compartilhar uma sequência de cliques ao lado de sua família.

A ex-BBB está curtindo as férias na Costa do Sauípe, na Bahia, ao lado do noivo, Breno Simões (34), e do filho do casal, Théo, que está com sete meses de vida, e encantou os seguidores ao mostrar o herdeiro todo sorridente enquanto se divertia na praia e também na piscina.

"Primeiro dia de férias no paraíso", celebrou ela na legenda da publicação, ganhando elogios dos seguidores. "Família linda, aproveitem", disse uma seguidora. "Perfeitos demais", escreveu outra. "Esse casal nasceu um para o outro. Como são bonitos juntos, esse amor, esse companheirismo e união é muito bacana de se ver, e agora têm um príncipe fofo demais e muito lindo. Sou fã", confessou uma admiradora.

Além de encantar os fãs com os cliques em família, Paula também chamou a atenção ao exibir a barrigada sarada apenas sete meses após o nascimento de seu primeiro bebê. Nas imagens, a famosa aparece usando um biquíni azul, com um recorte ousado nos seios, e uma saia no mesmo tom, e ganhou elogios. "Tá linda demais", disse uma internauta. "Musa perfeita", comentou uma seguidora.

Confira as fotos de Paula Amorim com a família na Bahia:

Encontro de ex-BBBs

Recentemente, Paula Amorim e Breno Simões foram conhecer Beatriz, a filha de Isabella Cecchi com Pedro Orduña junto com o filho do casal, Theo. Paula compartilhou o clique em seu Instagram para registrar o reencontro dos ex-BBBs.

"Registros de ontem quando conhecemos a princesa Beatriz. É muito especial viver a maternidade junto com amigas! Estamos super felizes com a chegada da Bia e já queremos a amizade #BeaTheo", escreveu ela na legenda.

