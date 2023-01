Ex-BBB Paula Amorim e Breno Simões encontram Isabella Cecchi e reúnem os filhos

Os ex-participantes do Big Brother Brasil Paulo Amorim, Breno Simões e Isabella Cecchi se encontraram nesta segunda-feira

Paula Amorim e Breno Simões foram conhecer Beatriz, a filha de Isabella Cecchi com Pedro Orduña junto com o filho do casal, Theo. Paula compartilhou o clique em seu Instagram nesta segunda-feira, 16, para registrar o reencontro dos ex-BBBs.

"Registros de ontem quando conhecemos a princesa Beatriz. É muito especial viver a maternidade junto com amigas! Estamos super felizes com a chegada da Bia e já queremos a amizade #BeaTheo", escreveu Paula na legenda de seu post no Instagram.

Breno e Paula participaram do Big Brother Brasil 18. Já Isabella foi uma das sisters do BBB19.

Paula Amorim está noiva do também ex-BBB Breno Simões. O casal, que se conheceu no reality, tem um filho, Theo, de apenas 6 meses.

A ex-sister Isabella Cecchi se abriu essa semana sobre a sua maior dificuldade da maternidade, a amamentação: 'Eu tive fissura mamilar. Ficaram em carne viva, sangrando, foi bem complicado. O que importa é a gente insistir. Existe a questão da pega correta. Como está todo mundo aprendendo, a mãe, o bebê, a posição melhor... É normal que aconteça a pega errada. Por mais que você tenha entendido como funciona'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Amorim (@paulaamorim)

Paula comemorou o aniversário há pouco tempo

Paula Amorim, que também participou do reality No Limite, completou 34 anos na semana retrasada. A ex-BBB usou a data para refletir sobre a maternidade e agradecer suas conquistas através de seu Instagram.

"07/01/2023 Eu amo meu aniversário! E nesse ano em especial me sinto ainda mais realizada. A maternidade me trouxe uma luz nova e uma forma diferente de enxergar a vida. É como se cada canto de mim estivesse preenchido de amor. E eu comemorei meu dia fazendo as coisas que mais amo: viajando, curtindo minha família, comendo bem e agradecendo. Sou muito grata pela minha vida e por cada pessoa que faz parte dela. Cada um de vocês contribui de alguma forma para eu ser a mulher que sou. Obrigada pelas mensagens de carinho! Feliz Aniversário pra mim", escreveu na legenda da publicação. escreveu a ex-BBB.