Claudia Raia mostra o filho caçula em academia especial para bebês: ‘Turminha’

Filho caçula de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello faz aulas especiais para desenvolvimento infantil; entenda como funciona

A atriz Claudia Raia encantou seus seguidores nesta terça-feira, 1°, ao compartilhar novos registros de seu filho caçula em uma academia especial para bebês. O pequeno Luca, que é fruto do relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello, participa de aulas desenvolvidas para estimular o seu crescimento e desenvolvimento.

Em seu perfil oficial do Instagram, Claudia repostou um story da academia em que o menino faz aulas. No clique, o bebê, que tem apenas cinco meses, aparece se divertindo durante uma atividade para desenvolver sua habilidade sensorial, com as mãozinhas em um livro 3D: “Turminha dos pitocos”, a instituição legendou a publicação.

Essa não foi a primeira vez que Claudia mostrou que o pequeno participa das aulinhas. Em seu Instagram, a artista costuma dividir cliques do menino na academia, que busca o desenvolvimento infantil a partir de atividades que trabalhem as capacidades cognitivas, motoras, emocionais, afetivas e sociais das crianças.

Claudia Raia mostra o filho caçula, Luca, em aula de academia especial para bebês - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além do pequeno Luca, que chegou ao mundo em 11 de fevereiro deste ano, a atriz também é mãe do empresário Enzo Celulari e da estudante Sophia Raia, fruto do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari. Em suas redes sociais, a artista costuma compartilhar diversos momentos dos herdeiros juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia mostra primeira vez de Luca na piscina de sua mansão:

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar um momento de sua intimidade com a família. No último fim de semana, a famosa aproveitou uma folga e foi para a piscina com o marido, o artista Jarbas Homem de Mello, e o filho caçula, Luca, de cinco meses, que deu seu primeiro mergulho. Confira os registros fofos!