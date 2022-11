Cláudia Raia mostra barriga de grávida com vestido esvoaçante em lindo ensaio fotográfico

Cláudia Raia fez um lindo ensaio fotográfico, com vestido esvoaçante, para eternizar o momento da gravidez

A atriz Cláudia Raia (55) está cada dia mais feliz com a terceira gestação. Na manhã desta quarta-feira, 2, ela postou nas suas redes sociais, um vídeo em que aparece num jardim, com um vestido branco esvoaçante, exibindo a barriga de grávida.

Cláudia já é mãe de Enzo (25) e Sophia (19), frutos do relacionamento com o ator Edson Celulari (64). Agora, ela espera Luca, do casamento com o bailarino Jarbas Homem de Mello (53). "Sobre nós", escreveu a artista na legenda da publicação.

A comediante Marisa Orth (59) foi a primeira famosa a comentar o registro: "Que lindo! Todo o amor do mundo pra vocês", disse. Outra seguidora relatou que o Brasil está ansioso para ver o rostinho do bebê. "Claudia que coisa mais linda ver você com essa barriguinha cheia de amor. Que Deus abençoe você e seu bebê. Acho que todo o Brasil está ansioso para ver o rostinho dele. Muitas felicidades".

Cláudia Raia brinca sobre a 'vida de grávida'

Claudia Raia divertiu os seguidores das redes sociais recentemente, ao falar sobre uma situação que acontece com várias mulheres durante a gravidez.

A atriz compartilhou um vídeo em que aparece com um vestido amarelo, dublando uma música da cantora Kelly Clarkson (40) e revelou que está indo ao banheiro muitas vezes ao banheiro por causa da gestação.

"Como anda a vida de grávida? Indo ao banheiro de 5 em 5 minutos", brincou a artista, que dubla a frase em inglês: "Aqui estou eu, outra vez".

Os seguidores da futura mamãe fizeram chover elogios nos comentários do vídeo. “Linda gravidinha, que Deus te abençoe Claudia, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Simplesmente maravilhosa”.