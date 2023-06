Claudia Raia leva Luca para passear no parque pela primeira vez: "Riqueza"

Atriz Claudia Raia encantou os seguidores ao postar o vídeo do filho, Luca, passeando no parque pela primeira vez

A atriz Claudia Raia encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento especial em família! O pequeno Luca, de apenas quatro meses, seu filho fruto de seu casamento com o ator e apresentador Jarbas Homem de Mello, foi passear pela primeira vez no parque.

Na tarde desta quarta-feira, 28, a mamãe coruja usou as redes sociais para compartilhar registros do momento em que o garotinho aparece no carrinho de bebê passeando com os pais no parque Ibirapuera, localizado em São Paulo. O pequeno, como sempre, esbanjou fofura com as caras e bocas. "Dia de conhecer o Ibira com a mamãe e o papai", escreveu a atriz na legenda da postagem.

Encantados, os fãs da artista passaram a comentar o post: "Eu só me pergunto, se vocês conseguiram andar alguma coisa e quem ganhou mais atenção dos fãs, vocês ou o filhote", escreveu um. "Riqueza! Coisa mais linda e amada esse Luca!!!", falou outro. "Gente, que riqueza! Muito expressivo ele", disse um terceiro.

Há poucos dias, Jarbas Homem de Mello encantou ao mostrar um vídeo do filho, Luca, 'conversando' com o papai do seu jeitinho. Na gravação o pequeno aparece sentado na caderinha, e surprendende ao responder o dialógo fazendo caras e bocas.

Luca nasceu em fevereiro deste ano. O pequeno tem dois irmão, o empresário Enzo Celulari e a estudante de comunicação Sophia Raia, frutos do antigo casamento de Claudia com o ator Edson Celulari.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLAUDIA RAIA:

SORRISÃO

Nos últimos dias, Jarbas Homem de Mello compartilhou com os seus seguidores um registro inédito do filho caçula, o pequeno Luca. No clique, o menino dá um show de simpatia ao surgir com um sorrisão de orelha a orelha.

O gartotinho aparece embalado em uma roupa quentinha para combater o frio: com direito a um macacão estampado com bichinhos e até uma touquinha, o menino deixa a chupeta de lado e dá um sorriso lindo: “Uma quinta-feira com muita alegria”, o papai babão escreveu na legenda da publicação fofíssima.