Filho de Claudia Raia surpreende ao ‘conversar’ com o pai: ''Não aguento''

Com apenas 4 meses, Luca, filho de Claudia Raia, impressiona ao surgir 'conversando' com o papai; veja

Alerta fofura! Na tarde deste sábado, 17, Jarbas Homem de Mello encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um vídeo do filho, Luca, de apenas quatro meses, fruto de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia 'conversando' com o papai do seu jeitinho.

Na gravação o pequeno aparece sentado na caderinha, e o dançarino puxa conversa com ele, e imediatamente o menino surprendende ao responder o dialógo fazendo caras e bocas. "Nada melhor que um bom papo num sábado a tarde! #paibabao", compartilhou Jarbas o vídeo cheio de amor.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram com o registro do caçulinha da família. "Ai não aguento", "Lindo bebezinho. Ele é a cara da mamãe" falaram. "Meu Deuso!!! Show de fofura!!", "Excesso de fofura o Luca, crescendo rápido", "Rapidinho...crescem! Este Mocinho é um presente para os olhos e o coração!!", elogiaram outros.

Mais cedo, Claudia Raia levou Luca para fazer sua primeira visita à Igreja Messiânica. A atriz compartilhou fotos do herdeiro marcando presença no local e encantou com os registros fofos do momento. "Primeiro contato do Luquinha com à igreja Messiânica", mostrou a esposa de Jarbas nas redes sociais.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JARBAS HOMEM DE MELLO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Claudia Raia exibe detalhes do quarto do filho caçula, Luca

Claudia Raia usou as redes sociais para revelar alguns detalhes do quartinho do filho caçula, Luca. A atriz publicou várias fotos da decoração do ambiente e revelou que o quarto tem o tema de animais que correm o risco de extinção. Com berço, bichinhos de pelúcia, cadeira de amamentação, a decoração do quarto encantou os fãs da artista.

Vale lembrar que o pequeno chegou ao mundo em fevereiro deste ano. Além dos pais artistas, Luca tem dois, o empresário Enzo Celulari e a estudante de comunicação Sophia Raia, frutos do antigo casamento de Claudia com o ator Edson Celulari.