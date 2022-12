Claudia Raia faz balé na piscina: "Mantendo os exercícios em dia"

A atriz Claudia Raia é formada no teatro musical e está esperando Luca, seu primeiro filho com Jarbas Homem de Melo

A atriz Claudia Raia (55) mostrou que continua a praticar balé, mesmo grávida. Na água, ela exibiu o barrigão de seis meses e fez exercícios, acompanhada de um professor.

A hidroginástica é um exercício indicado para mulheres gestantes. No Instagram, a atriz compartilhou um pouco de sua rotina de treino na piscina.

"Dia de fazer aula de ballet na piscina com a mamãe", escreveu a atriz, que está à espera de Luca, seu terceiro filho, mas primeiro do casamento com Jarbas Homem de Melo (53).

"O barrigão gente", elogiou uma seguidora nos comentários. "Ah, coisa linda! Você sabe como nos faz bem mostrando que a mulher pode tudo, Cláudia? Você me inspira todos os dias", disse outra.

"Esperança para mulheres após os 40 realizarem o sonho de ser mãe", continuou uma terceira.

Claudia Raia ganha visita e beijo na barriga de Marcella Rica

Claudia Raia recebeu uma visita especial de Marcella Rica (31), neste último sábado, 10. Grávida, a atriz ganhou um beijo na barriga da amiga, que compartilhou as fotos e celebrou: "Família reunida".

Marcella também posou com o marido de Claudia, Jarbas Homem de Mello e postou alguns outros registros do dia. Em uma foto de drinks, ela também marcou a noiva, Vitória Strada (26) e Enzo Celulari (25), filho mais velho de Claudia.

Raia também encantou os fãs ao mostrar fotos de sua barriga, nesta última quarta-feira, 07. A famosa compartilhou um vídeo com cliques até então, inéditos, nos quais exibiu a evolução de Luca.

Nos registros, a artista surgiu com vários tipos de roupa e até apenas de calcinha para exibir nitidamente o desenvolvimento de sua barriga em cada fase da gestação. "Nosso Luca está crescendo. Até parece que foi ontem que eu fiz o teste. Estou amando cada fase", comentou Claudia Raia.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com as fotos deslumbrantes da famosa. "Grávida linda", elogiaram os fãs. "Você fica muito bonita grávida", disseram outros sobre a fase atual da atriz.