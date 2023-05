Cintia Dicker se emociona ao reencontrar Aurora após uma semana longe: “Chorei”

Modelo Cintia Dicker relata reencontro com a filha, Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker (36) celebrou o seu reencontro com a primogênita, Aurora, na última segunda-feira, 8. É que a ruiva precisou passar uma semana longe da pequena em uma viagem de trabalho à Arábia Saudita com o marido, o surfista Pedro Scooby (34). Pelas redes sociais, ela emocionou ao mostrar a reação da bebê e abriu o coração sobre a distância.

No primeiro registro, compartilhado nos stories, Cintia revê a pequena, que estava aproveitando um sono pesado durante o reencontro. A mamãe coruja tenta acordá-la e de início, a bebê fica brava ao perceber que atrapalharam o seu soninho, mas logo se acalma ao ouvir a voz da mãe.

Em seguida, Cintia celebrou o encontro: "Finalmente em casa com o amor da minha vida, ela ficou grudada, dormiu no meu colo com medo de eu ter ido embora de novo. Nunca mais quero ficar longe de novo. Que sentimento horrível. O trabalho foi incrível, oportunidade maravilhosa pra mim e pro Pedro.”, a modelo falou sobre a viagem.

A ruiva também abriu o jogo e contou que os dias longe da pequena não foram nada fáceis: "Quero agradecer os vovôs que ficaram com elas, fiquei bem mais tranquila... Quer dizer, bem mais tranquila não porque eu chorava todo santo dia. Queria agradecer mesmo a vocês”, a mãe de Aurora expressou gratidão a sua rede de apoio.

Para finalizar a sequência, Cintia celebrou a viagem de trabalho e contou quais são seus planos enquanto Scooby visita os filhos Dom (10), Liz (7) e Ben (7), frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani, em Portugal: “Agora é ficar colada nela. Assim que ela abrir o olho, eu estarei aqui. Primeiro trabalho longe da Aurora, done", declarou.

Cintia Dicker se emociona ao reencontrar a filha, Aurora - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker aproveita a filha após voltar de viagem - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker e Pedro Scooby curtem feriado em família

Antes de embarcar rumo a Arábia Saudita, Pedro Scooby e Cintia Dicker encantaram as redes sociais ao compartilhar fotos do feriado de primeiro de maio com a filha Aurora. Nos registros, a família surgiu alegre e radiante andando a cavalo. Confira os cliques!