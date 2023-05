Cintia Dicker e Pedro Scooby curtem feriado em família com a filha Aurora

A modelo Cintia Dicker e o surfista Pedro Scooby compartilharam fotos aproveitando o feriado com a filha Aurora

Nesta segunda-feira, 1, Pedro Scooby e Cintia Dicker encantaram as redes sociais ao compartilhar fotos de feriado em família com a filha Aurora.

Em seu Instagram, a modelo surgiu com os cabelos ruivos ao vento andando a cavalo no rancho onde a família foi aproveitar a folga com a herdeira.

O casal também esbanjou fofura ao surgir andando de caiaque em uma foto em que Cintia segurava a filha no colo. Aurora usava óculos escuros.

O surfista também encantou seus seguidores ao publicar em seu Instagram um vídeo em que surgia andando a cavalo segurando a filha recém-nascida no colo.

Nos comentários, os seguidores adoraram as fotos em família! “A bebê de óculos escuros derreteu meu coração”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Trio doçura”.

Porém, Pedro e Cintia receberam críticas dos seus seguidores. Isso porque, nas fotos no barco com a bebê, nenhum dos três usava colete salva-vidas. “Faltou o colete”, notou uma seguidora. E outra fã pontuou: “Perigoso para a querida Aurora”.

